Desde Brasil advierten que existe una traba en las conversaciones entre clubes para lograr el visto bueno y que el chileno parta al fútbol italiano.

Es un hecho. Udinese de Italia viene en busca del fichaje del delantero Gonzalo Tapia para repetir lo que ha hecho antaño con David Pizarro, Julio Gutiérrez y Alexis Sánchez, entre otros, y cuyo último caso es el ex albo Damián Pizarro.

La situación no queda en sólo un interés. Según confirmó el periodista José Tomás Fernández, se iniciaron los contactos formales con el club dueño de su pase, São Paulo, y ya existe una oferta sobre la mesa para su contratación.

“En el ‘Tricolor Paulista’ ven con buenos ojos una posible transferencia, pues necesitan hacer caja y no tenían prevista una propuesta por Tapia”, indicó el reportero sobre la posición desde el cuadro brasileño ante el interés del Udinese.

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¿Qué falta para el acuerdo con Udinese por Tapia?

El comunicador advierte que la principal traba que existe entre ambas instituciones “es el valor del traspaso“. Es que mientras el cuadro de Friuli ofrece US$4 millones de dólares como base, esa propuesta no convence a los brasileños.

“Inicialmente São Paulo pretendía recibir 5 millones de dólares, entendiendo que en una negociación podrían rebajar la solicitud a 4 millones”, añade Fernández, quien indica que en Udinese consideran un “valor alto” el pase de Tapia.

“Están moldeando una propuesta para pagar un monto menor“, finaliza el periodista de AS Chile, sin indicar específicamente si habrá algún futbolista involucrado en la operación, más si se toma en cuenta que le buscan club a Damián Pizarro.

Los números del chileno en Brasil

Entre el torneo paulista, Brasileirão, Copa de Brasil y Sudamericana, Gonzalo Tapia registra tres goles en 27 juegos, con 998 minutos en cancha, donde además recibió dos tarjetas amarillas.

En síntesis