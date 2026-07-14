El ex delantero de la selección chilena sub 17 en el Mundial de India, Pedro Campos, tenía todo listo para jugar en África, pero era una estafa.

El delantero chileno de 26 años y mundialista con La Roja sub 17, Pedro Campos, reveló vivir una difícil situación con tintes de drama el año pasado. El formado en Universidad Católica contó que fue estafado por unos supuestos representantes.

En conversación con el streamer La Orga 17, Campos explicó que le aseguraron estar listo para fichar en el fútbol de Egipto, pero todo resultó ser una estafa.

“El 2025 fue un año duro, porque yo tenía todo listo para irme a Egipto con mi familia, pero me estafaron, me hicieron firmar un contrato falso. Nunca me había pasado“, dijo el puntero derecho.

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Campos víctima de estafa: se veía todo legal

Agregó que “en el contrato salía lo que iba a ganar, dónde iba a vivir, la visa, la firma del jugador y la firma del club. Se veía todo legal“.

Campos en La Roja sub 17 del Mundial de India.

“A mi hermano también, a los dos nos cagaron. Pero eran distintos equipos. Él se salió de San Luis para irse a Egipto y yo tenía opciones de jugar en la Primera B. Cuando nos dimos cuenta de que era una estafa, ya había cerrado el periodo de transferencias. Me quedé sin nada. Fue penca“, expuso.

Cabe recordar que Campos disputó cuatro partidos en el Sudamericano Sub 17 con una asistencia para clasificar a India Sub 17 en 2017. En la Copa del Mundo Juvenil jugó los tres partidos por la selección chilena, en dos de ellos como titular.

En su carrera, Campos fue formado en La Católica, pero debutó profesionalmente en Necaxa. Posteriormente registra pasos por Olympiakos de Chipre, Bnei Yehuda de Israel, Everton, Antofagasta, Tormenta FC de Estados Unidos, SP Falcons de Mongolia y Castanhal de Brasil.

Resumen:

-Pedro Campos: El delantero fue estafado con un contrato falso en Egipto.

-Año 2025: La estafa dejó al futbolista chileno sin club al cerrar las transferencias.

-Mundial Sub 17: El atacante disputó tres partidos en la cita de India 2017.