Chispa Campos se va a Israel tras terrible drama en Chipre: "Llegué en febrero y no me pagaron nunca"

El joven delantero de 20 años es una de las promesas del fútbol chileno pero esta vez no la pasa bien en Europa. El delantero se fue tempranamente de Chile sin debutar en Universidad Católica para jugar en el Necaxa.

Desde el club mexicano dio el salto a Europa y fichó por el Olympiakos Nicosia FC de Chipre, institución que milita en primera división de dicho país. Sin embargo no todo fue color de rosa.

Hace unos días el atacante reveló su drama en Chipre y contó que tuvo que dejar la institución porque desde que llegó nunca recibió ni un peso, estando cinco meses sin sueldo.

En esta publicación a través de historias de Instagram también contó que con su representante fueron a la FIFA y si el club de Chipre no le pagaba durante 15 días quedaba como jugador libre, lo que terminó pasando.

"No es fácil vivir desde febrero a la fecha sin recibir nada de dinero y en un país que no conozco, donde tengo que pagar arriendo, comida y la movilización. Por suerte cuando llegué acá tenía efectivo conmigo, sin embargo si pasaba una semana más ya no tenía donde quedarme ni que comer", expresó.

Pedro Campos pudo cambiar de club y partió a Israel para fichar por el Bnei Yehuda, donde será presentado en las próximas horas.

El drama de Pedro Campos