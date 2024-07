Toni Kroos desata la polémica en Alemania: “No somos el mismo país que hace diez años”

El ahora ex volante alemán afirmó que se quedará viviendo en España ante la ola migratoria que ha llegado a su país. “Hay inmigrantes buenos, pero si no se puede distinguir a los que no son buenos para nosotros, al final será difícil”, aseguró.