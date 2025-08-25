La preocupante imagen de Gabriel Suazo en el Sevilla: “Confió hasta última hora”

Una preocupante imagen registró Gabriel Suazo en el Sevilla. Es que el seleccionado nacional nuevamente no pudo sumar minutos en LaLiga y ahora su cuadro sumó una dura derrota de local.

El lateral zurdo elegido por Nicolás Córdova aún no es inscrito en el elenco de Matías Almeyda. Sin embargo, decidió acompañara a su equipo para ver si ocurría el milagro y podía ingresar en el equipo estelar.

ver también ¿Se le cae un nominado a Córdova? En España anuncian lío con Gabriel Suazo por culpa de la selección chilena

“Confío hasta última hora”, detalla El Desmarque. El formado en Colo Colo se sumó al bus del plantel y hasta realizó la entrada en calor. Pero el milagro no llegó, y junto con Alfon, tuvieron que ver el partido desde la tribuna.

Para peor, Sevilla cayó por 2-1 ante Getafe y acumula dos derrotas en dos fechas disputadas. Por lo que se ubica peligrosamente en puestos de descenso solo superando por diferencia de gol al Oviedo y Girona.

¿Cuándo debuta Gabriel Suazo?

En el medio citado se detalla que está semana podría tener novedades el elenco del Sevilla. En especial por las eventuales salidas de Juanlu y Viso.

Cabe consignar que el próximo partido del Sevilla será de visita ante el Girona el 30 de agosto. Por lo que podría ser el debut oficial de Suazo en la liga de España.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Minutos que serán fundamentales para Suazo ya que es considerado como el lateral izquierdo titular de Nicolás Córdova, y la Roja juega por fecha de Eliminatorias en septiembre ante Brasil y Uruguay.