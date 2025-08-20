El debut de Gabriel Suazo en el Sevilla podría estar más cerca que nunca, esto luego de que se reveló que hay jugadores que podrían dejar el club durante los próximos días, lo que haría posible su inscripción en LaLiga.

El futbolista todavía no ha podido debutar en el cuadro español, ya que, de acuerdo con lo publicado por Marca, el conjunto de andaluz figura entre los clubes que no han logrado inscribir a sus refuerzos por las limitaciones salariales y algunos trámites administrativos pendientes.

Sin embargo, tras las positivas sensaciones que dejó el ex Colo Colo durante la pretemporada, existe gran expectativa por verlo en acción en LaLiga, algo que podría concretarse pronto.

Las salidas que pueden ayudar a Gabriel Suazo

Según se reveló, los jugadores que están entre las posibles salidas del equipo se encuentran Loïc Badé, quien por un monto cercano a los 30 millones de euros llegaría al Bayer Leverkusen, mientras que Juanlu podría sumarse al Napoli de la Serie A.

Estas operaciones podrían concretarse durante los próximos días, lo que habilitaría la opción de que Suazo finalmente sea inscrito.

A pesar de esto, el ex Colo Colo, que llegó esta temporada desde el Toulouse de la Ligue 1, es el penúltimo en la lista de inscripciones, ya que el orden se determina según el tiempo que llevan en el club.

Antes de él están los otros refuerzos en este orden: Kelechi Iheanacho, Rubén Vargas, Alfon, Gabriel Suazo y Odisseas Vlachodimos.