La selección chilena tiene lista su nómina para enfrentar lo que serán sus últimos dos partidos en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos cerrará en septiembre este triste proceso primero ante Brasil en el Maracaná y luego ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Para estos encuentros Nicolás Córdova optó por jubilar definitivamente a la generación dorada, buscando generar nuevos liderazgos pensando en el próximo proceso que tendrá la Roja para el 2030.

Uno de los llamados a ser referente en el equipo de todos es Gabriel Suazo, quien con 28 años defenderá en esta temporada 2025-26 en Europa la camiseta del Sevilla. Sin embargo, todavía no puede debutar oficialmente, ya que no está inscrito para jugar en el torneo español.

Además, este llamado de Nico Córdova podría ser un duro golpe para el cuadro sevillano, ya que el chileno será el nominado que más viajará para jugar con su selección en la próxima fecha FIFA.

El lío de Suazo con Sevilla por culpa de la Roja

De acuerdo a información entregada por el medio español Estadio Deportivo, Suazo bien podría perderse el partido ante Elche CF del próximo viernes 12 de septiembre. ¿El motivo? Que el 9 estará jugando ante Uruguay con la Roja.

Por un tema de itinerario, es muy difícil que en esos pocos días pueda viajar a Sevilla, ponerse a punto y estar a disposición de Matías Almeyda, quien por la ausencia de refuerzos, no inscritos, lesionados y ahora los nominados, tendrá un plantel cortísimo en los próximas jornadas.

Cabe recordar que Gabriel Suazo fue una de las buenas figuras del Sevilla en la pretemporada, ya que el chileno se matriculó con dos asistencias en sus tres primeros partidos.

Los próximos partidos de la selección chilena

El equipo de todos se verá las caras ante Brasil el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Posteriormente jugará ante Uruguay el martes 9 a las 20:30 en el Estadio Nacional.

