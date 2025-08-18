En dos semanas y media, la Selección Chilena jugará sus últimos dos partidos por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, sin opciones de clasificar al certamen planetario. El primer desafío para el elenco de Nicolás Córdova será visitar a Brasil nada menos que en el Estadio Maracaná.

Para este duelo, en el Scratch que dirige el italiano Carlo Ancelotti ya revelaron la lista previa con nombres para sus próximos duelos, donde además de La Roja visitará a Bolivia en la última fecha del proceso, en el Estadio Municipal de El Alto.

Si bien Brasil ya tiene su lugar en el Mundial 2026, “Carleto” convocó a sus máximas figuras para buscar cerrar su campaña como local con un triunfo ante Chile. Pero no estarán todas, pues desde el gigante sudamericano alertan sobre el caso de Vinicius Junior.

La decisión de Ancelotti con Vini Jr. en Brasil ante Chile

El último fin de semana, el técnico italiano de la Verdeamarelha entregó a los clubes la convocatoria de futbolistas para duelos por Eliminatorias, entre ellos el Real Madrid, equipo donde el delantero es una de sus figuras, la cual no está en la nómina.

Según el portal Globoesporte, “Ancelotti decidió darle descanso a Vini Jr., mientras que Rodrygo y Eder Militao formarán parte de la lista”. La medida, agrega, se da porque está suspendido para el duelo con Chile y no lo expondrá a la altura para el cierre de la participación en Brasil.

Cabe señalar que el estratega hará oficial y en conferencia de prensa la lista para los últimos duelos por Eliminatorias este viernes 25 de agosto, para reunirse en el complejo de Granja Comary, en Teresópolis, el lunes 1 de septiembre e iniciar su concentración.

¿Cuándo es el duelo con La Roja por Eliminatorias?

El encuentro por la 17° fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 que enfrentará a Brasil con Chile se disputará este jueves 4 de septiembre, a contar de las 20:30 horas en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.