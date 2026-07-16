El técnico se gana las críticas de los ingleses y en dicho país definen si es que lo mantendrán en su puesto. Pase lo que pase ante Francia, hay una postura clara.

Inglaterra se quedó sin chances al título del Mundial 2026 y Thomas Tuchel es quien se lleva todas las críticas. Los ingleses no pudieron en la semifinal y, después de ir ganando, terminaron cayendo ante Argentina por 2 a 1.

Tras pasar adelante en el marcador con el gol de Anthony Gordon, el técnico alemán no encontró nada mejor que echar al equipo atrás. Su estrategia permitió la remontada de la Albiceleste y no fueron pocos los que en tierras inglesas comenzaron a pedir su salida, algo por lo que ya hay una decisión tomada.

Y es que más allá de que todavía debe enfrentar a Francia en la definición por el tercer lugar, en la dirigencia del seleccionado inglés no hay dudas. Esto, ya que lo mantendrán como su técnico para el próximo desafío que se les viene no pronto sino que en un par de años más.

Inglaterra seguirá con Thomas Tuchel en la banca pese a fracaso en el Mundial 2026

A pesar de que es el hombre al que menos quieren ver en el país, la selección de Inglaterra no le hará nada a Thomas Tuchel. Aún cuando es apuntado como el responsable del fracaso ante Argentina en el Mundial 2026, los ingleses mantendrán el proceso como está.

Thomas Tuchel seguirá al mando de Inglaterra después del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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Fue el experto en mercado, Fabrizio Romano, quien en su cuenta de X (ex Twitter) reveló la información. “La FA planea continuar con Thomas Tuchel como entrenador principal de Inglaterra”, señaló.

Pero más que su continuidad, lo que llamó la atención en Inglaterra es el tiempo que le darán: hasta el 2028, cuando lleguen a su nuevo desafío. “Para la próxima Eurocopa“, enfatizó.

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Finalmente y en esa misma línea, el experto en mercado avisó que la caída en el Mundial 2026 no modifica en nada las cosas. “Sin cambios tras la derrota ante Argentina, ya que la intención es seguir juntos“.

La decisión ha generado un enorme debate, entre quienes apoyan y cuestionan su continuidad al mando del elenco inglés. Esto, considerando que cuando más debía demostrar, optó por jugar “ratón” y pagarlo muy caro.

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Inglaterra mantendrá a Thomas Tuchel como su técnico, sea como sea que termine la participación en el Mundial 2026. Los ingleses respetarán el actual proceso aunque haya sumado un fracaso de proporciones cuando estuvieron a minutos de volver a la final de la cita planetaria.

Fecha y hora de la definición del tercer lugar del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra

Thomas Tuchel e Inglaterra ahora se enfocan en cerrar el Mundial 2026 de la mejor manera posible. El duelo por el tercer lugar ante Francia está programado para este sábado 18 de julio desde las 17:00 horas.

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En resumen, Inglaterra y el Mundial 2026