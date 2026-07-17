Polémico juez que perjudicó a la Roja en Copa América y a otro elenco nacional fue designado para el duelo de Copa Sudamericana.

O’Higgins de Rancagua está a días de enfrentar uno de los duelos más importantes de su historia. Por el repechaje de Copa Sudamericana, los celestes se medirán ante Boca Juniors.

Con miras al duelo de ida, el jueves 23 de julio en La Bombonera, desde Conmebol avisaron el árbitro del esperado partido. Y ahí ardió Troya rápidamente, ya que un viejo conocido fue el elegido.

Se trata del uruguayo Andrés Matonte, recordado por controvertidos cobros contra la selección chilena ante Argentina, en Copa América 2024. Es más, tras el certamen, la Federación de Chile emitió un reclamo formal ante Conmebol contra el juez.

El historia del juez que arbitrará a O’Higgins

Andrés Matonte es un réferi conocido en Chile. En la Roja reclamaron públicamente contra sus cobros, misma situación en un partido internacional de Huachipato, donde alegaron sentirse perjudicados por el juez uruguayo.

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En aquella ocasión, en la Federación de Chile mandaron un escrito ante la Conmebol, disparando contra el charrúa. Ahí apuntaron a que “en el encuentro con la Selección Argentina el gol de la selección rival se produce estando claramente adelantado uno de los jugadores que participa en la jugada”.

“Asimismo, existió una clara falta penal no cobrada por el árbitro don Andrés Matonte en favor de la Selección Chilena, la que tampoco fue advertida ni informada por el VAR”, dice parte del escrito.

Matonte y sus polémicas en Conmebol /Getty Images

El partido se jugará a las 20.30 horas del jueves 23 de julio, en La Bombonera. La vuelta será una semana después en Rancagua, a la misma hora, donde el Capo de Provincia buscará hacer historia.