Boca Juniors cierra el fichaje del arquero Álvaro Montero, que llegará a disputar la llave de Copa Sudamericana ante O'Higgins.

El Mundial termina esta semana y ahí habrá que enfocarse en lo nuestro nuevamente, donde el partido por Copa Sudamericana entre Boca Juniors y O’Higgins tomará mucha relevancia.

El duelo de ida se jugará el jueves 23 de julio, en la Bombonera. La vuelta se realizará una semana después en El Teniente de Rancagua. Todo a la vuelta de la esquina.

Para esos duelos el cuadro argentino estrenará a uno de sus nuevos refuerzos: el meta colombiano Álvaro Montero, quien llega procedente de Vélez Sarsfield.

Montero, el nuevo arquero de Boca

El arquero más alto en la historia de Boca Juniors

El meta mide dos metros de altura, algo que lo convierte en el portero con mayor estatura en toda la historia del elenco Xeneize. Un dato que desconocía por completo.

“No sabía que era el arquero más alto de la historia. Estoy contento. Sabemos de la grandeza que tiene el club”, comentó en charla con ESPN al arribar a Buenos Aires.

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Tiene a un gran referente en el puesto, pues a comienzo de siglo su compatriota Óscar Córdoba fue un referente en el pórtico, al conquistar dos Copa Libertadores en Boca.

“Años atrás hablé con Óscar Córdoba sobre esta chance, tengo una admiración total por él. Ojalá que uno pueda lograr hacer un poquito de lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”, indicó.

Montero se sometió esta jornada a los exámenes médicos de rigor para convertirse en un refuerzo importante para la entidad bonaerense.