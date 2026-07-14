Desde Argentina confirmaron que el delantero sufrió un problema lumbar que le dejará afuera del duelo de ida por los Playoffs en "La Bombonera".

Como sucede pocas veces en la historia, O’Higgins llega con una importante ventaja para el duelo con Boca Juniors por los playoffs de Copa Sudamericana. No sólo por la cantidad de partidos que suma, sino también por la forma física de sus figuras.

Ya es de conocimiento público la baja del volante Leandro Paredes, quien todavía está con la selección Argentina en el Mundial 2026. Durante las últimas horas se conoció una nueva ausencia que tendrán para el duelo del jueves 23 de julio en “La Bombonera”.

Según reveló la cadena TyC Sports, el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien venía recuperándose del doble desgarro que lo sacó de la Copa del Mundo, ahora sufrió una molestia lumbar que le tendrá bajo tratamiento y recuperación por los próximos 10 días.

Producto de esta situación, el atacante guaraní se pierde el duelo más inmediato que tiene Boca, este jueves 16 de julio ante Sarmiento de Junín, por segunda fase de Copa Argentina, y por consiguiente, no estará en el duelo ante O’Higgins por Sudamericana.

¿Cuántos refuerzos tiene Boca para el segundo semestre?

Con miras al Torneo de Clausura 2026 y su participación internacional, el cuadro xeneize anunció la llegada de tres nuevas incorporaciones: el arquero colombiano Álvaro Montero desde Vélez, su compatriota Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, y el lateral uruguayo Leandro Lozano de Argentinos Juniors.

A estas tres nuevas incorporaciones, Boca sumó la llegada de un nuevo entrenador que tomó el lugar de Claudio Úbeda, quien fue despedido tras ser eliminado por Universidad Católicaen Copa Libertadores. Precisamente, un ex cruzado tomó el cargo.

Hablamos del Vasco Rodolfo Arruabarrena, quien tendrá su segundo ciclo como entrenador en el cuadro azul y oro, tras su primer paso entre 2014 y 2016, donde ganó el torneo nacional de 2015 y la Copa Argentina 2016.

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En síntesis