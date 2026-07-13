La próxima semana vuelve la acción de Copa Sudamericana, donde el Capo de Provincia visitará La Bombonera, en un duelo histórico para el elenco de Rancagua.

Argentina sigue a paso firme su sueño al bicampeonato de la Copa del Mundo. El elenco de Lionel Scaloni jugará este miércoles ante Inglaterra, buscando el paso a la final del certamen.

Sea cual sea el resultado, la Albiceleste jugará de nuevo el fin de semana, ya sea sábado por el tercer lugar o domingo por la definición del Mundial 2026. Eso salpica directamente a Chile, en especial a O’Higgins.

Es que el Capo de Provincia la próxima semana tendrá un duro desafío internacional, cuando el jueves 23 de julio visite a Boca Juniors, por Copa Sudamericana. Ahí los xenéizes se aferran a un regreso cada vez menos probable de su figura.

Así es el panorama de Boca por el Mundial 2026

Leandro Paredes es el jugador que tomó la camiseta titular de Argentina y no la suelta más en los últimos partidos. El hombre de Boca Juniors apunta a seguir jugando el Mundial, por lo que en O’Higgins sacan cuentas alegres.

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“Se confirmó que Leandro Paredes no estará en el re-debut del próximo jueves ante Sarmiento de Junín, por los 16avos. de final de la Copa Argentina. Es casi un hecho que nuestro ‘5’ tampoco en el duelo de ida ante O’Higgins”, informó Espacio Azul y Oro.

El volante no comenzó como titular en el equipo de Lionel Scaloni, pero en los últimos dos partidos de eliminación directa se hizo de la camiseta en el XI. Por eso se espera que ante Inglaterra vuelva a jugar.

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Los duelos entre O’Higgins y Boca Juniors se jugarán el 23 de julio en La Bombonera, mientras que la vuelta será el jueves 30 de ese mes, en Rancagua. Quien gane jugará ante Recoleta de Paraguay, en octavos de Copa Sudamericana.