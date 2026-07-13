Frente de mal tiempo tendrá su peak en la zona donde está programada la definición del torneo. Días claves para la realización del encuentro.

La Copa de la Liga ya tiene a sus finalistas tras emocionantes tandas de penales el pasado domingo. Ahí se determinó que Coquimbo Unido y el equipo de O’Higgins de Rancagua saquen boletos a la definición.

El encuentro a final único está programado para este sábado 18 de julio (18.00 horas), en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Sin embargo, el encuentro genera incertidumbre en los hinchas viajeros por temas meteorólogicos.

Es que un histórico frente de mal tiempo está anunciado hace rato para el fin de semana, con peak de lluvias justamente en la región de Valparaíso. Por eso ya se tomó la primera decisión con miras al duelo.

¿Se juega la final de Copa de la Liga?

Por ahora el encuentro entre Coquimbo Unido y O’Higgins, por la final de la Copa de la Liga, sigue estando programado para este sábado en Valparaíso. Sin embargo, en las próximas horas corre riesgo serio de suspenderse por el aguacero avisado.

“La Delegación de la Región de Valparaíso y ANFP se van a reunir esta semana para analizar la autorización del partido final de la Copa de la Liga, debido a los anunciados temporales en la zona central”, informó Diego Núñez, del medio Celeste Aunque Cueste.

Es más, el panorama se ve complejo para la realización del partido en el puerto. Por eso, todo apunta a un posible suspensión o cambio de sede. Según la popular cuenta Eduardo (The Weatherman) @EdoWeatherman, “la costa de Valparaíso puede recibir el 80-90% de un año normal en este tren de frentes”.

“Solo el viernes espera más de 100 mm, por lo tanto me parece irresponsable programar un partido de fútbol para el sábado. La lluvia se extenderá de jueves a lunes. No viajen a la costa”, cerró.