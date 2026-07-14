La Primera B sufrió una importante modificación al sufrir la suspensión del inicio de la segunda rueda del torneo. Lo bueno, es que ya hay una fecha donde el calendario se ordenaría.

Mucha expectativa había entre los hinchas de la categoría de plata del fútbol chileno en ver rodar nuevamente el balón. Sin embargo, una situación ajena a lo deportivo cambió completamente lo que sería el desarrollo de la 16° fecha de la B.

La fecha para la suspendida Primera B

Este fin de semana comenzaría la 16° fecha de la Primera B, luego del receso que incluyó la disputa de la Copa Chile. Claro que no estaba en los planes una fuerte tormenta que caerá sobre buena parte del país, lo cual obligó a suspender los encuentros para que los equipos de emergencia estén disponibles por los posibles estragos que pueda provocar el temporal.

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Para intentar no modificar todo el calendario, desde la ANFP decidieron que la segunda rueda inicie el fin de semana del 24, 25 y 26 de julio, con la disputa de la 17° fecha. Así, no se cambia toda la logística de lo que sería la disputa de la segunda parte.

¿Y qué pasará con la 16° fecha? Según pudo saber RedGol, en las oficinas de Quilín ya se maneja cuándo disputar aquellos partidos que quedarán pendientes: el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. En estos días habría fecha FIFA y fútbol de selecciones, pero para la Primera B no sería mayor problema.

Para refrescar la memoria sobre lo que sucede en la categoría de plata del fútbol chileno, Cobreloa es el sólido líder con 29 puntos. Le sigue desde el segundo lugar Santiago Wanderers con 26 unidades. Unión Española, uno de los llamados a luchar por el título, está en el 8° puesto con 22 puntos, buscando meterse en la Liguilla de Ascenso.

Cobreloa lidera en la Primera B. Imagen: Photosport

De esta manera, la Primera B retomará finalmente la disputa de la segunda rueda el 24 de julio y los duelos pendientes quedarán para después de Fiestas Patrias. La lucha por intentar conseguir el ascenso se posterga por factores climáticos.