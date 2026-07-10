El presidente de Curicó Unido conversó con RedGol y valoró la enorme noticia para la Primera B: la llegada del VAR.

Era una noticia que todos queríamos leer hace rato: el VAR llega oficialmente a la Primera B. Esta semana, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó la implementación de esta tecnología para el segundo semestre.

El sistema estará disponible para la fecha 17 del torneo, a disputarse el fin de semana del 24 de julio. En la previa, solo hay aplausos de los clubes participantes, como fue el caso de Curicó Unido.

En conversación con RedGol, Julio Ode, presidente de los torteros, comentó que “es un gran paso porque nos da tranquilidad a todos. De repente hemos visto que los árbitros se equivocan, porque todos nos equivocamos, así que es bueno tener un VAR porque hay muchos intereses en juego“.

Y es que así como han tenido polémicos cobros a su favor, también se han visto perjudicados durante esta temporada. “Entonces, es lo mejor que puede pasar para un fútbol tan competitivo“, relató.

El VAR llega a la Primera B | Photosport

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“Muy competitivo y peleado”: En la B celebran la llegada del VAR

Julio Ode destaca la importancia del VAR en un torneo que está “de lo más peleado en la historia. Se ve en la tabla de posiciones, donde el sexto está cerca del primer lugar, es un campeonato muy competitivo y peleado“.

Por último, proyectó el segundo semestre. “Pienso que no habrá refuerzos. Hoy tendremos una conversación con el técnico. Curicó no tiene los recursos como una sociedad anónima, tenemos que ser ordenados con los recursos que tanto nos cuesta conseguir“.