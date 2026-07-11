El mediocampista, que disputó toda la fase de grupos con la selección africana, falleció este sábado.

Mientras el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y este sábado se definirán los últimos clasificados a las semifinales, una inesperada tragedia golpeó al fútbol. El seleccionado sudafricano Jayden Adams falleció a los 25 años, causando conmoción tanto en su país como entre los seguidores del torneo.

El mediocampista del Mamelodi Sundowns fue parte de la campaña de Sudáfrica en la Copa del Mundo y disputó los tres partidos de la fase de grupos.

Fue titular en la derrota por 2-0 ante México y en el empate 1-1 frente a República Checa, mientras que ingresó desde el banco en el triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur. Su último encuentro con la selección fue en la eliminación ante Canadá por los dieciseisavos de final.

La muerte de Jayden Adams

El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) expresó en un comunicado: “El SAFPU lamenta profundamente el fallecimiento prematuro del centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, Jayden Adams”.

“Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción. Su fallecimiento representa una pérdida incalculable para su familia, compañeros, clubes, la comunidad futbolística y el país en general”.

Este sábado se informó del fallecimiento del jugador. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia Adams, al Mamelodi Sundowns, al Stellenbosch FC, a la selección nacional y a todos aquellos cuyas vidas tocó”, expresaron.

“La muerte ha arrebatado a nuestra nación y al mundo un talento excepcional. Siempre recordaremos a Jayden Adams por su humildad, su extraordinario talento y la alegría que aportó al deporte rey”, agregaron que otra publicación.

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La carrera de Jayden Adams

El volante de 25 años desarrolló gran parte de su carrera en el Stellenbosch FC, donde fue una de las figuras del equipo que conquistó la liga sudafricana en la temporada 2023/24.

Gracias a ese rendimiento dio el salto al Mamelodi Sundowns, club con el que volvió a celebrar al consagrarse campeón de la liga local en 2025 y levantar también la Liga de Campeones de África.