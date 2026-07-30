En partido ante Colo Colo: Everton prepara emotivo homenaje por tragedia en feria Gómez Carreño

El cuadro ruletero realizará un minuto de silencio comunal por el grave accidente que se registró a principios de julio.

La fecha 17° de la Liga de Primera está a la vuelta de la esquina y uno de los partidos más importantes lo protagonizará Everton de Viña del Mar. El cuadro ruletero recibe a Colo Colo, que es único puntero con 39 unidades.

Tras el amargo empate ante Unión La Calera, el elenco dirigido por Walter Ribonetto buscará un nuevo triunfo para meterse en la parte de la tabla de posiciones y aspirar a torneos internacionales.

ver también Se lo pelearon Wanderers y Everton, fue campeón del fútbol chileno y se jacta de su gran calidad: “No hice goles feos”

Sin embargo, el encuentro en el Estadio Sausalito además contará con un emotivo homenaje que realizará el elenco oro y cielo. Así lo informaron en sus redes sociales, para que también se sumen de forma respetuosa los hinchas albos que lleguen al estaido.

Esto tiene relación con el minuto de silencio comunal que se realizará en memoria de las víctimas del accidente en la feria ubicada en Gómez Carreño. Hecho que se reportó el pasado el 12 de julio.

Everton buscará triunfo ante Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera. Foto: Manuel Lema/Photosport

El accidente se reportó en la jornada dominical donde un vehículo a alta velocidad impactó en la feria Caopulicán. Producto de la magnitud del hecho, seis personas fallecieron y otro decena terminó con múltiples lesiones. En tanto Carabineros detuvo al conductor identificado como integrante de la Armada, en específico un cabo del Fuerte Aguayo.

El minuto de silencio de Everton por tragedia en Viña del Mar

Ante esto, Everton de Viña del Mar recalcó que se realizará el minuto de silencio en memoria de las víctimas del lamentable hecho.

ver también Nacho González felicita al arquero de La Calera y lanza firme crítica a Everton justo antes de enfrentar a Colo Colo

“No podíamos permanecer ajenos al profundo dolor que ha significado está tragedia. Queremos rendir un homenaje respetuoso a las víctimas y expresar nuestra cercanía con sus familias. Toda la comunidad”, recalcó Cristián Castro Barrientos, el Presidente Corporativo de Everton.

Cabe consignar que el partido entre Everton y Colo Colo en el Estadio Sausalito está programado a las 15:00 horas de este sábado 1 de agosto. Lo que será transmitido por TNT Sports y HBO Max.