“Plan especial de fidelidad”: Everton sorprende con venta de entradas para partido ante Colo Colo

El cuadro ruletero recibe al Cacique este sábado 1 de agosto y tendrá una promoción para llenar el Estadio Sausalito.

Everton de Viña del Mar completa la fecha 16° de la Liga de Primera este lunes cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán. Sin embargo, el cuadro ruleta ya piensa en la próxima jornada donde será protagonista absoluto.

Esto porque Everton va a recibir a Colo Colo el sábado 1 de agosto en el Estadio Sausalito. Encuentro donde más de un equipo se pondrá la camiseta oro y cielo, con el objetivo de que pueda bajar al puntero del campeonato.

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Por lo mismo, en el cuadro de Viña del Mar planean un lleno total en el recinto deportivo para hacer valer la localía. Lo que se reflejó con la venta de las entradas enfocada para los hinchas más fieles.

“Si eres asistente habitual del Estadio Sausalito opta a nuestro Plan Especial de Fidelidad a un precio imperdible”, detalló el cuadro de Everton en sus redes. Esto tiene relación a que todo hincha, que ya haya asistido tres o más veces al Sausalito está temporada, podrá acceder a un importante descuento.

Estadio Sausalito tendrá hinchas de Everton y Colo Colo el próximo 1 de agosto por la Liga de Primera.

La galería pasará a costar $6.000, los codos $7.500 y Andes estará a $8.000. Lo que es prácticamente a mitad de precio que tendrá el público general. Además anuncian sorteos de camisetas por cada 500 entradas vendidas para aumentar la asistencia.

Everton confirma venta de entradas para hinchas de Colo Colo

Pero a su vez, Everton también indicó que habrá venta de entradas para los hinchas de Colo Colo que quieran asistir al Estadio Sausalito.

Los sectores habilitados serán Galería Laguna y Codo Laguna a $12.000 y $15.000 respectivamente. En tanto, niños solo pagarán $1.000. La primera etapa será para los abonados al Cacique, y luego la venta general.

Por lo que ahora resta conocer la fecha oficial de la venta de los tickets. Lo que será informado en los próximos días.

En resumen:

Everton de Viña del Mar recibirá a Colo Colo el sábado 1 de agosto.

El club ofreció descuentos en entradas para sus hinchas habituales en el Estadio Sausalito.

Las entradas para Colo Colo en Galería Laguna y Codo Laguna costarán $12.000 y $15.000.