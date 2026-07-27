Al portero canterano de los albos le llega una importante competencia para el segundo semestre luego de la contratación de uno de los mejores arqueros del pasado Mundial 2026.

Colo Colo impactó el mercado chileno y global al anunciar hace un par de días el acuerdo total con Vozinha. Uno de los mejores arqueros del Mundial 2026 jugará en el Cacique, lo que dará pie a una más que interesante competencia con Gabriel Maureira.

Y es que el meta canterano de 19 años, a pesar de uno que otro error, todavía no da razones para que lo saquen del puesto, sobre todo si consideramos que en recién en septiembre debería estar de regreso Fernando de Paul.

En ese sentido, bien vale la pena comprar los números de Maureria y Vozinha en este 2026, donde si bien literalmente hay un Mundial de diferencia entre ambos, han mostrado un rendimiento que los acercan mucho más de lo que la mayoría de los hinchas creen.

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Maureria vs Vozinha: Sus números para quedarse con el arco de Colo Colo

Por el lado de Maureira, el canterano albo a sus 19 años en este 2026 ha jugado un total de 15 partidos, siendo ocho por la Liga de Primera, cinco en Copa Chile y dos en Copa de la Liga. Ha recibido 18 goles y entregado en tres oportunidades su portería imbatida en 1280 minutos.

En tanto, Vozinha con 40 años ha jugado en 2026 un total de 15 compromisos, siendo nueve por el GD Chaves de la Segunda División de Portugal y seis por Cabo Verde (dos amistosos y cuatro en el Mundial 2026). En ellos recibió 23 tantos y entrego en seis oportunidades su portería imbatida en 1425 minutos.

Colo Colo fichó en Vozinha a uno de los jugadores sensación del pasado Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Números que en cantidad de goles recibidos y porterías en batidas, considerando los partidos disputados por cada uno, se asemejan bastante pensando en quien debe ser el arquero del Cacique. Al final, la última palabra la tendrá Fernando Ortiz, quien ya avisó que atajará el que esté mejor.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este sábado 1 de agosto a las 15:00 horas ante Everton en el Estadio Sausalito. Este duelo será válido por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis