Los que digan que la Copa del Mundo es solo un torneo más, que le pregunten a Vozinha el impacto que puede tener. Al ahora arquero de Colo Colo le cambió la vida totalmente.

Antes de la cita planetaria, Josimar José Évora Dias era un sujeto que si bien tenía una extensa carrera como jugador, todavía no había conocido el estrellato. La fama le llegó en Norteamérica y a los 40 años, gracias a su grandes atajadas ante España y Argentina.

Vozinha se luce en voleibol

La trayectoria de Vozinha comienza en su natal Cabo Verde, donde la principal liga de fútbol ni siquiera es profesional. De ahí deambuló por Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia, hasta llegar al GD Chaves de la segunda de Portugal, donde militaba hasta antes de la Copa del Mundo 2026.

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Lo que no muchos saben, es que el ahora nuevo refuerzo de Colo Colo también tiene habilidad para otro deporte. Antes de conocer la fama la máxima, el arquero hacía clases de voleibol en Cabo Verde. El defensor de los tres palos realizaba esta actividad por una noble causa.

Resulta que durante sus vacaciones en su país, para no perder forma física y también como ayuda a la comunidad, le enseñaba a los niños de la isla de San Vicente a jugar voleibol playa. Incluso, antes de la Copa del Mundo 2026, el Instituto Reis debió explicar que en este verano el portero no podría dar clases por su participación en el torneo.

“¿Razón? Va a resolver un pequeño compromiso llamado Campeonato Mundial de Fútbol. Todavía intentamos negociar… pero parece que por ahora este llamado campeonato mundial es más grande que nuestro instituto“, escribieron con un toque de humor.

Quizás su destreza en el voleibol lo ha ayudado a lucirse bajo los tres palos de Cabo Verde. Vozinha llegará a Colo Colo para demostrar sus grandes condiciones. De seguro esos niños a los que les enseñó ese deporte, desde ahora en adelante serán hinchas albos.