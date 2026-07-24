Gustavo Dalsasso recuerda el paso de Bruno Betancor por Everton: “Un pibe muy bueno”

El gerente deportivo fue el encargado de traer al jugador uruguayo a Chile y fue el primer en confirmar su lamentable muerte.

El fútbol uruguayo sufre con la partida de Bruno Betancor. El joven delantero de 22 años dejó este mundo está semana de forma repentina por un paro cardiorrespiratorio. Lo que también lamentó el fútbol chileno.

El jugador se formó en Peñarol, y tras su debut, pasó por Everton de Viña del Mar. Luego se fue a Al Ain en Emiratos Árabes Unidos. Aunque por redes sociales confesó que nunca tuvo idea dónde firmó. “Ni sé como se llama el equipo“, confesó.

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Luego fue a probarse a Riestra y no quedó. Pero lo peor vino después ya que fue visto llevándose indumentaria del club sin permiso. Después pagó todo lo que se llevó.

Tras ello, recaló en Deportivo Italiano donde se avecinaba su regreso a la liga de Uruguay. Sin embargo, este 23 de julio se reportó su fallecimiento.

“Sorprende mucho porque era una persona joven. El Bola era una persona muy alegre que disfrutaba mucho estar en Peñarol”, indicó Matías Brezo, ex compañero del delantero.

Everton lamenta la partida de Bruno Betancor

La historia de Bruno Betancor tuvo un breve paso por la Liga de Primera. Lo que se registró en 2024 cuando visitó la camiseta de Everton de Viña del Mar. En total fueron siete partidos y un gol ante Coquimbo Unido.

Por lo mismo, en el cuadro ruletero lamentaron la partida del jugador de 22 años. Uno de los más afectados fue Gustavo Dalsasso quien fue el encargado de fichar a Betancor.

Everton lamentó la partida de Bruno Betancor. Foto: Andres Pina/Photosport

“Era un pibe muy dócil. Muy bueno pero también tímido e introvertido. Llegaba temprano, hacia su entrenamiento y después se iba”, recordó el gerente deportivo a El Mercurio de Valparaíso.

“Llamé muy temprano a Montevideo para que me cuenten si era verdad lo que se estaba diciendo. Llegó acá como un futbolista joven pero no se pudo adaptar y solo estuvo un semestre con nosotros”, lamentó Dalsasso.