Piratas y Cementeros disputan este fin de semana un cupo a la final de la Copa de la Liga.

Unión La Calera y Coquimbo Unido definirán este domingo al primer finalista de la Copa de la Liga. Los Piratas llegan con ventaja, tras imponerse por 1-0 en la ida, con gol de Luis Riveros, por lo que buscarán cerrar la serie en casa.

Los Cementeros, intentarán dar vuelta la llave después de una derrota ajustada, en un partido marcado por la polémica en los últimos minutos.

En Jugabet un triunfo de los Piratas paga 1.64 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 16.400. El empate paga 4.00 y la victoria de los Cementeros 5.84.

Los aurinegros tienen cinco triunfos consecutivos sobre los cementeros – Photosport

Coquimbo vs. La Calera: Hora y canal

Coquimbo Unido vs. Unión La calera juegan este domingo 12 de julio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la semifinal de vuelta en Copa de La Liga.

El partido entre Piratas y Cementeros, no será transmitido por televisión, en la señal habitual de TNT SPORTS, solo se podrá ver de manera online y por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Las llaves se definieron de acuerdo con la ubicación de los equipos en la Liga de Primera 2025, enfrentando al mejor ubicado con el de menor posición y a los dos restantes entre sí.

¿Cómo ver el partido?

Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional)

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña) y seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Paso a paso para acceder a TNT Sports en HBO Max

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente: Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max Seleccionar “Iniciar sesión” Elegir la opción “Conectar con tu proveedor” Buscar el operador de TV correspondiente Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado) Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido



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