Figura de Coquimbo Unido revela como se mantiene impreque a los 37 años: “Uno madura”

Alejandro Camargo contó a Redgol que no está ni cerca del retiro y que ahora sueña con un nuevo título con Coquimbo Unido

Coquimbo Unido se ha transformado en el gran equipo del fútbol chileno. Tras ganar el título de la Liga de Primera en 2025, el cuadro pirata ha mantenido el alto rendimiento. Incluso superó la salida de Esteban González y figuras como Matías Palavecino.

Pese a ello, Hernán Caputto logró enmendar el rumbo del barco aurinegro y hoy tiene al equipo peleando en todos los torneos. Incluso ya ganó la Supercopa ante Universidad Católica y, tras el Mundial, se avecina la llave de octavos de final de Copa Libertadores.

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Y uno de los líderes en la embarcación pirata es Alejandro Camargo. El volante, que marcó el penal del triunfo ante los cruzados para sumar un nuevo titulo pirata, es pieza clave en el equipo. Por lo mismo recalca que ahora se abrió el apetito y apuntan a la Copa de la Liga que está a la vuelta de la esquina.

“Es un título que te da otra estrella y competencia internacional. Nosotros apuntamos a todos los torneos”, enfatizó en conversación con Redgol.

En a semifinal de ida, Coquimbo superó por la cuenta mínima a Unión La Calera. Pero ahora este domingo 12 de julio buscará dar el zarpazo definitivo a la definición de este nuevo torneo.

“Hemos hecho las cosas bien, y por eso estamos compitiendo en todos los torneos. Pero todavía quedan 90 minutos para definir la llave y poder avanzar. Sería espectacular ir a la final”, confesó.

Alejandro Camargo y la fórmula para seguir vigente a los 37 años

Camargo es uno de los más experimentados en el plantel de Coquimbo. Con sus 37 años en el cuerpo, incluso es uno de los que más recorridos realiza en cada encuentro.

Por lo mismo, al ser consultado por el posible retiro, fue fuerte al balón y recalcó que no está en los planes.

“Todavía no. Ojalá pueda seguir jugando varios años más. Mientras me de el físico en la cancha, le voy a dar”, enfatizó. Una decisión que está marcada porque todavía se siente pleno y ahora con los años ya recorre el campo de juego de otra forma.

“Uno después madura y empieza a ocupar mejor los espacios y hacer otros recorridos”, detalló. Cuota de experiencia que los hinchas aurinegros quieren que se extienda por varias temporadas más.

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En resumen:

El entrenador Hernán Caputto enmendó el rumbo de Coquimbo Unido ganando la Supercopa.

El volante de 37 años Alejandro Camargo es pieza clave en el cuadro pirata.

Coquimbo Unido enfrentará a Unión La Calera este domingo 12 de julio.