Controvertida decisión de TNT Sports para los hinchas que quieren seguir las semifinales del torneo. Revisa el paso a paso para activar la suscripción en la app.

La Copa de la Liga vuelve para jugar las semifinales del torneo que da un cupo a Copa Libertadores. Quien se corone monarca accederá como Chile 3 al torneo internacional del 2027.

Por eso los hinchas seguirán de cerca el duelo de Unión La Calera vs Coquimbo, que abre las semis esta noche. Ambos chocarán en el Nicolás Chahuán Nazar, en un partido que no será transmitido por TV.

Es que TNT Sports decidió que este encuentro y el de Ñublense ante O’Higgins (jueves 9 de julio) estén disponible solo en streaming. Por eso vital activar TNT Sports en HBO Max para los hinchas.

¿Cómo y dónde ver Unión La Calera vs Coquimbo?

Para quienes quieran ver en vivo Unión La Calera vs Coquimbo y Ñublense vs O’Higgins, pueden activar la suscripción de TNT Sports en HBO Max. Ese proceso es gratis y requiere ciertos pasos.

Photosport

Así lo puedes hacer:

Acceder con TNT Sports Premium (sin costo adicional)

Quienes ya cuenten con TNT Sports Premium a través de un operador de TV pueden ver el partido sin costo adicional en HBO Max, autenticando su cuenta web con las credenciales asociadas a su servicio (correo electrónico y contraseña). Tras eso, seguir los pasos en “Conectar con tu proveedor”.

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max

o abrir la app de HBO Max Seleccionar “Iniciar sesión”

Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”

Buscar el operador de TV correspondiente

Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado)

Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido

Este sistema permite integrar la suscripción existente y acceder de forma rápida a la transmisión en vivo del partido

ver también ANFP hace oficial la programación de las semifinales en Copa de la Liga

Suscribirse directamente a TNT Sports en HBO Max

● Los usuarios pueden contratar el servicio directamente en www.hbomax.com acceder a TNT Sports dentro de la plataforma y comenzar a ver el fútbol chileno en vivo de forma inmediata.