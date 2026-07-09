El ganador de esta llave enfrentará a Francia en la semifinal de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 tiene un nuevo partidazo por los cuartos de final. Esta vez, España y Bélgica buscan su lugar entre los cuatro mejores, aunque solo uno seguirá en carrera.

La cita planetaria ya está en su recta final para conocer a un nuevo campeón. Solo las selecciones más fuertes quedan con vida y cada error puede terminar con la eliminación. A esta altura, todos los partidos son decisivos y nada puede quedar al azar.

¿Dónde ver a España vs Bélgica?

Este encuentro podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports. En streaming estará disponible en DGO, DAZN, Primer Video, Paramount+ y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es duelo del Mundial 2026?

El partido entre España y Bélgica será este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile, en el SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos.

Francia espera

España llegó a esta Copa del Mundo como una de las grandes favoritas. Claro, tienen como aval la Eurocopa conquistada en el año 2024. Si bien pareciera que no han brillado del todo, se metieron en cuartos de final de manera sólida y eliminando en un duro partido a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Bélgica ha ido de menos a más. Sus mayores figuras ya no están en su mejor momento, como Romelu Lukaku o Kevin de Bruyne, pero siguen estando a un nivel que les permite sacar diferencia. La experiencia en estas instancias también pesa. Dejaron en el camino a Estados Unidos en octavos de final.

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Quien supere esta llave, se medirá ante Francia en la semifinal de la Copa del Mundo. Este encuentro tendrá lugar el próximo martes 14 de julio en Dallas, por lo que no es necesario explicar que hay demasiado en juego en el SoFi Stadium.