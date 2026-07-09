Ambas selecciones se enfrentan en cuartos de final para seguir avanzando al título mundial.

Argentina llega a cuartos de final, tras protagonizar uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026, donde la Albiceleste estuvo dos goles abajo frente a Egipto, pero logró remontar 3-2, ilusionados de conseguir el bicampeonato.

Mientras que Suiza viene de eliminar a Colombia en la definición por penales, tras empatar sin goles durante los 120 minutos. Los europeos tienen a Johan Manzambi, una de las principales figuras que arrastra problemas físicos y aún es duda para este sábado.

La reacción de Lionel Messi tras el agónico triunfo ante Egipto – Getty

¿Dónde ver Argentina vs. Suiza?

Argentina enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio, desde las 21:00 hrs de Chile , en el Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU , por los cuartos de final de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

ver también El único partido de cuartos del Mundial que irá por Disney+

Partidos confirmados Cuartos de final

Jueves 9 de julio – Francia vs Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos.

– 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos. Viernes 10 de julio – España vs Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.

– 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Noruega vs Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

– 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio, 21:00 hrs – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas – Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…