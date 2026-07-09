Argentina llega a cuartos de final, tras protagonizar uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026, donde la Albiceleste estuvo dos goles abajo frente a Egipto, pero logró remontar 3-2, ilusionados de conseguir el bicampeonato.
Mientras que Suiza viene de eliminar a Colombia en la definición por penales, tras empatar sin goles durante los 120 minutos. Los europeos tienen a Johan Manzambi, una de las principales figuras que arrastra problemas físicos y aún es duda para este sábado.
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¿Dónde ver Argentina vs. Suiza?
Argentina enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio, desde las 21:00 hrs de Chile, en el Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU, por los cuartos de final de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Partidos confirmados Cuartos de final
- Jueves 9 de julio – Francia vs Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos.
- Viernes 10 de julio – España vs Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.
- Sábado 11 de julio – Noruega vs Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.
- Sábado 11 de julio, 21:00 hrs – Argentina vs. Suiza – 21:00 horas – Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.
Tabla de posiciones Mundial 2026
En resumen…
- Argentina vs. Suiza jugarán por cuartos de final este sábado 11 de julio.
- El partido comenzará a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Kansas City, Misuri, EE. UU.
- Chilevisión, DSports, Disne+ Premium y Amazon Prime transmitirán en vivo el encuentro en Chile.