Murat Yakin confirmó la mala noticia para los helvéticos con el volante Johan Manzambi y reconoció tener la receta para frenar a La Pulga, para muchos el mejor jugador del certamen.

El entrenador de Suiza no recibió la noticia que esperaba en el día previo a enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. Los europeos ganaron su boleto a la ronda de ocho mejores equipos luego de vencer a Colombia en la tanda de penales.

Para el duelo ante los cafetaleros, Murat Yakin no pudo alinear a Johan Manzambi, volante de 20 años que ha sido una de las figuras del torneo, a raíz de una contusión en la rodilla izquierda. Y lanzó una noticia que seguramente vieron con muy buenos ojos en la concentración de la Albiceleste.

Yakin ratificó que el jugador del Friburgo de Alemania que está a punto de fichar en el Newcastle de Inglaterra por 60 millones de euros tampoco podrá jugar este cotejo. “Lamentablemente Manzambi no podrá jugar. Intentamos que esté en condiciones, pero la lesión no se lo permitió”, afirmó el entrenador helvético.

Manzambi no se recuperó a tiempo y no jugará ante Argentina. (Alex Grimm/Getty Images).

“Nos duele muchísimo, tenía un muy buen momento en el torneo. Intentaremos absorber su ausencia colectivamente”, marcó también Yakin, un exdefensor que en agosto de 2021 fue nombrado entrenador del combinado suizo. Aunque la marginación de Manzambi no fue lo único que abordó.

Así celebró Murat Yakin la victoria por penales ante Colombia. (David Ramos/Getty Images).

También se refirió al rival de turno, que llega envalentonado tras una remontada épica frente a Egipto en los octavos de final. “Intentaremos liberarnos de la presión tras pérdida que hace Argentina”, marcó Yakin, quien también dirigió al Spartak Moscú en Rusia.

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Mundial 2026: DT de Suiza se guarda la formación vs Argentina y dice tener el modo de parar a Messi

Lionel Messi es sin duda el mejor jugador de Argentina y quizá del Mundial 2026, aunque ahí tiene la competencia mano a mano con el francés Kylian Mbappé, y seguramente la Pulga será la gran amenaza de Suiza en la ronda de ocho mejores equipos en el certamen.

“Hay varias soluciones para frenar a Messi. Esperamos encontrar la manera correcta. Tenemos que ser eficientes”, indicó Yakin, sin dar muchos detalles del tipo de marcaje al que será sometido el crack zurdo que milita en el Inter Miami. Y tampoco dio pistas de la oncena que saldrá al campo de juego ante los trasandinos.

Lionel Messi celebra el 2-2 que le anotó a Egipto en esa remontada trasandina. (Elsa/Getty Images).

Yakin derechamente mandó la pelota al córner. “Se verá mañana con qué equipo jugamos, debemos aprovechar nuestros momentos. Sé cómo juega Argentina, vi sus partidos. Estamos preparados para este partido gigante”, le respondió al mismo periodista que le consultó por la ausencia de Manzambi.

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¿Cuándo juegan Argentina vs Suiza por los cuartos de final?

Argentina y Suiza se medirán este sábado 11 de julio a las 21:00 (hora de Chile) en Kansas City. El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al que pase entre Inglaterra y Noruega.