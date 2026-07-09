El volante de 20 años, una de las buenas figuras helvéticas en el Mundial 2026, tiene listo su desembarco en la máxima categoría del fútbol de Inglaterra.

Suiza venció a Colombia en una tanda de penales y ganó su cupo para los cuartos de final del Mundial 2026, donde se topará contra Argentina. Los europeos estuvieron a punto de regalar el partido, pues Granit Xhaka perdió un balón que terminó en una falla increíble de Jaminton Campaz.

De todas formas, los helvéticos festejaron en la serie de un partido en el que no contaron con su gran figura: Johan Manzambi, quien terminó con una lesión el duelo ante Argelia y ni siquiera estuvo en el banco contra los cafetaleros. Es más, la presencia del volante ofensivo de 20 años ante la Albiceleste es una incógnita.

Así llegó Johan Manzambi al duelo vs Colombia: con una Copa del Mundo hecha de LEGO. (Carl Recine/Getty Images).

Así lo manifestó el DT del cuadro suizo, Murat Yakin. “Una lesión así no se arregla en tan poco, con Johan no creo que nos alcance el tiempo”, manifestó el estratego sobre el ariete del Friburgo de Alemania, autor de tres goles y dos asistencias en la Copa del Mundo.

Manzambi salió así del duelo frente a Argelia en los 16avos de final. (Fran Santiago/Getty Images).

Pero el mismo Yakin le abrió la puerta a la chance de ver minutos ante los trasandinos aunque todavía sufra por esa contusión en la rodilla izquierda. “Esperamos tenerlo vs Argentina, pero sólo lo haremos si no hay riesgos”, agregó el director técnico.

Murat Yakin felicita a Johan Manzambi, figura de Suiza en la Copa del Mundo. (Fran Santiago/Getty Images).

En ese contexto, el rendimiento de Manzambi ha sido tan bueno que el Newcastle de Inglaterra tiene prácticamente cerrada su incorporación. “Está todo acordado entre los clubes, faltan algunos detalles del contrato del jugador”, informó el periodista Florian Plettenberg en su cuenta de X.

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Es duda vs Argentina: la estrella de Suiza Johan Manzambi fichará en Newcastle por una fortuna

Su nivel en Suiza llamó la atención y aunque es incierta su presencia ante Argentina, Johan Manzambi tiene la vista fija hacia Inglaterra. Llegará al Newcastle a cambio de 60 millones de euros. “Será un contrato a largo plazo”, informó el citado comunicador, siempre en la exred social del pajarito.

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“Aston Villa también estaba en carrera tras la rotura de ligamento cruzado de Onana, pero el claro favorito es Newcastle. Manzambi está lesionado y permanece enfocado en la Copa del Mundo”, añadió Florian Plattenberg sobre esta movida por uno de los futbolistas más apetecidos del certamen.

Así las cosas, Johan Manzambi dejará el Friburgo de Alemania, último finalista de la Europa League, con 58 partidos. Anotó nueve goles, regaló 11 asistencias, sufrió dos expulsiones y recibió nueve tarjetas amarillas al cabo de casi 4 mil minutos de juego.

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