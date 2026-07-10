Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Francia vs. España: Día, hora, TV y dónde se juega la semifinal del Mundial 2026

Dos campeones del mundo se verán las caras en el duelo que definirá al primer finalista de la Copa en Norteamérica. Sigue los detalles del lance.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
España y Francia se enfrentan en semifinales del Mundial 2026.
© Getty ImagesEspaña y Francia se enfrentan en semifinales del Mundial 2026.

Dos de los principales candidatos a conquistar el Mundial 2026 se verán las caras en la primera semifinal en Norteamérica. A pesar de las diferentes formas en que llegaron, las selecciones de Francia y España se verán las caras por el paso a la definición.

Les Bleus son actualmente el mejor equipo del planeta en el ranking FIFA y llegaron a esta instancia ganando todos sus encuentros, tanto en fase de grupos como eliminatorias. Si bien la Furia Roja llega también invicto, sufrió un sorpresivo empate en el debut con Cabo Verde.

Más allá de los antecedentes previos, veremos un duelo de figuras donde Kylian Mbappé se verá las caras con Lamine Yamal, además de dos colectivos de los más fuertes del planeta. España y Francia por un lugar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: los favoritos de la IA para clasificar a las semifinales y el gran candidato al título

ver también

Mundial 2026: los favoritos de la IA para clasificar a las semifinales y el gran candidato al título

Todo lo que debes saber del duelo Francia vs. España

  • La primera semifinal de la Copa del Mundo se llevará a cabo el martes 14 de julio desde las 15:00 horas (de nuestro país).
  • El encuentro se disputará en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, con capacidad para 80 mil espectadores, techado y con aire acondicionado.
  • El lance entre Francia y España por la semifinal del Mundial 2026 se podrá ver en Chile por TV abierta a través de Chilevisión, Chilevisión 4K y en múltiples plataformas.
  • El duelo se podrá seguir por DSports (610/1610), DirecTV 4K además su plataforma de streaming DGO.
  • También se podrá ver en Disney + Plan Premium, Amazon Prime Video, Paramount +, la aplicación MiCHV, el canal de YouTube de Chilevisión, el sitio web www.chilevision.cl y DAZN.

En síntesis

  • Francia y España disputarán la primera semifinal del Mundial 2026 en un choque de grandes candidatos.
  • El duelo destacará el cruce entre Mbappé y Lamine Yamal, con los galos en racha de campaña perfecta.
  • El cruce será el martes 14 de julio en Texas y se transmitirá en Chile por Chilevisión y DSports.
Lee también
Miedo: el desafiante mensaje de Lamine Yamal y España a Francia
Mundial 2026

Miedo: el desafiante mensaje de Lamine Yamal y España a Francia

En Argentina se ponen el parche: "Sigue siendo la máxima favorita"
Mundial 2026

En Argentina se ponen el parche: "Sigue siendo la máxima favorita"

El triste llanto de Courtois al salir en el duelo de Bélgica vs España
Mundial 2026

El triste llanto de Courtois al salir en el duelo de Bélgica vs España

Cae la muralla: Unai Simón pierde récord de imbatibilidad en Mundiales
Mundial 2026

Cae la muralla: Unai Simón pierde récord de imbatibilidad en Mundiales

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo