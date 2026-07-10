Dos campeones del mundo se verán las caras en el duelo que definirá al primer finalista de la Copa en Norteamérica. Sigue los detalles del lance.

Dos de los principales candidatos a conquistar el Mundial 2026 se verán las caras en la primera semifinal en Norteamérica. A pesar de las diferentes formas en que llegaron, las selecciones de Francia y España se verán las caras por el paso a la definición.

Les Bleus son actualmente el mejor equipo del planeta en el ranking FIFA y llegaron a esta instancia ganando todos sus encuentros, tanto en fase de grupos como eliminatorias. Si bien la Furia Roja llega también invicto, sufrió un sorpresivo empate en el debut con Cabo Verde.

Más allá de los antecedentes previos, veremos un duelo de figuras donde Kylian Mbappé se verá las caras con Lamine Yamal, además de dos colectivos de los más fuertes del planeta. España y Francia por un lugar en la final del Mundial 2026.

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Todo lo que debes saber del duelo Francia vs. España

La primera semifinal de la Copa del Mundo se llevará a cabo el martes 14 de julio desde las 15:00 horas (de nuestro país).

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, con capacidad para 80 mil espectadores, techado y con aire acondicionado.

El lance entre Francia y España por la semifinal del Mundial 2026 se podrá ver en Chile por TV abierta a través de Chilevisión, Chilevisión 4K y en múltiples plataformas.

El duelo se podrá seguir por DSports (610/1610), DirecTV 4K además su plataforma de streaming DGO.

También se podrá ver en Disney + Plan Premium, Amazon Prime Video, Paramount +, la aplicación MiCHV, el canal de YouTube de Chilevisión, el sitio web www.chilevision.cl y DAZN.

En síntesis