¿Y el VAR? La jugada que reclamó todo Noruega y que benefició a Inglaterra

El empate de Jude Bellingham desató molestia ya que el ataque de los ingleses se generó por un “toque” en cámara de la transmisión.

La selección de Inglaterra hace historia en el Mundial 2026. El elenco dirigido por Thomas Tuchel superó a Noruega por 2-1 y ahora se mete en la semifinal. Por lo que espera rival entre el ganador de la llave de Argentina y Suiza.

El marcador lo abrieron los vikingos con anotación de Andreas Schjelderup en el 36’. Pero la figura de la jornada apareció justo a tiempo. En el cierre de la primera etapa, Jude Bellingham marcó el 1-1.

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Luego en el inicio del alargue, volvió a aprovechar un rebote en el área de Noruega y con certero remate puso el 2-1 definitivo desatando los festejos en el Estadio de Miami, más conocido como el Hard Rock Stadium.

De esta forma, Inglaterra iguala lo realizado en Rusia 2018 cuando llegó a semifinales pero cayó ante Croacia y luego frente a Bélgica, terminando cuarto en dicha campaña. Por lo que ahora buscarán revertir el destino y repetir la hazaña de 1966, cuando consiguió su primer y único Mundial.

La jugada de la polémica: Noruega reclamó gol de Inglaterra por golpe a cámara

Pero el triunfo de los ingleses no estuvo ajeno a polémica. Esto por el primer tanto de Jude Bellingham y que generó división en redes sociales.

La jugada que desató polémica: ¿El balón golpeó la ‘Sky Cam’? ¡Juzgue usted!

Esto porque la jugada inicia con un despeje del fondo de Orjan Nyland. Todo bien hasta ahí. Pero la pelota en su trayecto en el aire, golpea la “Sky Cam” y luego cambia su trayecto. Luego Elliot Anderson inicia el contragolpe y conecta con Anthony Gordon. Tras ello, recibe Bellingham que con zurdazo marca el empate.

“Noruega informando a los oficiales del partido que el gol de Inglaterra fue resultado de que el balón golpeó el cable de la cámara”, indicó la cuenta “The ANF Club”, que fue la primera en alertar la polémica.

Está es la Sky Cam que provocó la polémica en Noruega-Inglaterra (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

La jugada fue repetida un par de veces, pero no quedó clara en ninguna transmisión del posible golpe a la cámara que se utiliza para mostrar una toma aérea de la cancha.

Luego la periodista Melissa Reddy informó que hasta la cadena de Fox Sports confirmó el golpe en el cable de la cámara. Incluso mostró imágenes donde el cuerpo técnico, el portero Nyland y hasta Haaland reclamaron para anular el gol.

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Lo llamativo es que desde la FIFA indicaron que el balón no reportó algún contacto raro. Por lo que ninguno de sus sensores alertó del posible toque a algún cable. Lo que despertó las suspicacias ya que anteriormente, en el partido entre Croacia y Portugal, se indicó que sí detectó el roce del pelo de Igor Matanovic para anular el empate de los croatas.