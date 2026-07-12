La Albiceleste y la selección de los tres leones tienen una rivalidad que va más allá de lo deportivo.

Argentina e Inglaterra se enfrentarán en la semifinal de la Copa del Mundo de 2026. Un partido que despierta mucha euforia, no solo por lo deportivo. Lionel Scaloni puso paños fríos.

La Albicelestes se metió entre los cuatro mejores de la cita planetaria luego de vencer con mucha polémica a Suiza. Los actuales campeones otra vez sufrieron más de la cuenta y debieron llegar al tiempo extra para poder seguir en carrera por el título.

La rivalidad de Argentina e Inglaterra

La enemistad entre Argentina e Inglaterra nace fuera de la cancha, pero tuvo uno de sus capítulos más famosos dentro del terreno de juego. Durante largos años desde Buenos Aires reclamaban por la soberanía de las Islas Malvinas o Falkland Islands.

El asunto es que en 1982, la dictadura de Leopoldo Fortunato Galtieri decidió dejar de lado la diplomacia y se tomaron las islas a la fuerza. Jamás creyeron que desde Londres cruzarían todo el Atlántico para venir a luchar por ellas, pero lo hicieron y las consecuencias fueron terribles.

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Luego de 74 días de conflicto, 649 militares argentinos muertos, 255 ingleses y 3 civiles isleños, el 14 de junio Argentina se rindió. Desde entonces, en suelo trasandino quedó una herida profunda por sus compatriotas fallecidos.

En cuartos de final de México 1986, Diego Armando Maradona intentó vengar a los suyos con una pelota y una mano. 2-1 fue la victoria que encaminó el título de aquel año. Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección de Argentina, no quiere nada de ambiente bélico y cosas que no tengan que ver con el balón.

“El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol”, dijo con mucha serenidad Scaloni. Curiosamente, el DT de la Albiceleste jugó en West Ham United de Inglaterra en 2006.

Lionel Scaloni en 2006 jugando en Inglaterra. Imagen: Getty

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile. Es uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo por los buenos jugadores que tienen ambos seleccionados. Ahora basta esperar que tras el choque se hable de fútbol, tal como desea Lionel Scaloni.