Antes de ser uno de los mejores delanteros de la Copa del Mundo, el inglés tuvo un particular encuentro con La Roja.

La Copa del Mundo 2026 ha tenido destacados rendimientos individuales. Entre ellos, lo realizado por Harry Kane con Inglaterra, quienes buscan el segundo título de su historia.

La selección de los tres leones llegó con el cartel de favorita a Norteamérica y por ahora no les ha quedando grande ese rótulo. Los dirigidos por Thomas Tuchel se han puesto el overol en los momentos difíciles y han brillado a la hora de jugar al fútbol.

Cuando Harry conoció a Chile

Harry Kane es uno de los mejores delanteros del planeta. Claro que mucho antes de ser el atacante de Bayern Múnich y portar la jineta de Inglaterra, enfrentó a Chile. Fue en la Copa del Mundo Sub 20 de Turquía 2013, donde La Roja igualó 1-1 ante los europeos. El gol de los británicos fue obra del ex artillero de Tottenham.

ver también En Argentina amenazan a iShowSpeed para duelo con Inglaterra: “No te presentes”

“Me ha tocado ver imágenes de ese partido y justo esta semana mi hermano me dijo: ‘¿Te acordai cuando marcaste a Harry Kane?’. Obviamente que me acuerdo“, rememoró Felipe Campos a Radio ADN. El actual defensa de Ñublense fue titular en aquel empate contra Inglaterra y recuerdo muy bien las cualidades de Kane.

“En ese tiempo, ya se notaba que Kane iba a ser un killer, por su potencia y su fuerza, que era distinta a la de nosotros. Se veía la diferencia entre el jugador europeo y el sudamericano, corporalmente y por la experiencia que ellos tenían. Los europeos competían a un nivel altísimo comparado con nosotros. Eso se vio reflejado“, explicó el formado en Palestino.

Curiosamente Inglaterra terminó en el último lugar del Grupo A del Mundial Sub 20 del 2013. Esa competición además, marcó el inicio exitoso de varios jugadores que a la larga terminaron brillando. La Roja quedó eliminada en cuartos de final ante Ghana.

“En ese Mundial Sub 20 jugaron varias figuras, como Pogba, Varane y Kane. Solamente queda como un lindo recuerdo el haber enfrentado a esa calidad de jugadores que hoy en día están en el top mundial“, cerró Felipe Campos.