Los amantes del fútbol chileno podrán tener, a través de Zapping, una mejor calidad de imagen en TNT Sports.

Tras implementar la forma en que miles de personas vieron eventos masivos en Mega y Chilevisión, Zapping anuncia un nuevo hito para su tecnología de Súper Resolución.

Desde ahora, TNT Sports Premium también estará disponible con esta mejora de imagen exclusiva, permitiendo disfrutar el Campeonato Nacional con un nivel de nitidez 4 veces superior en imagen, nunca antes visto en el streaming en Chile.

El anuncio responde a una de las solicitudes más repetidas por los usuarios en redes sociales luego del exitoso despliegue de la tecnología durante las transmisiones deportivas y televisivas de los últimos meses.

Con esta incorporación, Zapping lleva su desarrollo propio al canal que concentra la mayor parte del fútbol chileno, ofreciendo una señal especialmente optimizada para que los hinchas puedan seguir cada jugada con una calidad visual superior al Full HD.

El fútbol chileno se verá en mejor calidad a través de Zapping

¿En qué consiste la Súper Resolución?

La tecnología de Súper Resolución utiliza procesos avanzados de escalado e inteligencia aplicada para optimizar el video en tiempo real.

El resultado es una imagen con mayor definición, contornos más precisos en jugadores y balón, colores más vivos y mejor percepción de profundidad, incluso durante las jugadas más rápidas, manteniendo al mismo tiempo la baja latencia que caracteriza a la plataforma y que resulta fundamental para las transmisiones deportivas en vivo.

“Cuando lanzamos la Súper Resolución en Mega y Chilevisión vimos una reacción increíble de nuestros usuarios. De inmediato comenzaron a preguntarnos cuándo llegaría al fútbol chileno”, señaló Luis González, director de Comunicaciones de Zapping.

“Hoy podemos responder esa pregunta. Queremos que cada jugada importante se vea de la mejor manera posible, porque entendemos que la experiencia también pasa por la calidad de imagen. Esta es una tecnología desarrollada por nuestro equipo y representa el tipo de innovación que queremos seguir impulsando desde Chile para mejorar la televisión por internet”, agregó González.

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La llegada de la Súper Resolución a TNT Sports Premium forma parte de la nueva campaña de la compañía protagonizada por Pedro Carcuro, una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo chileno. La iniciativa busca acercar esta tecnología a todos los fanáticos del fútbol y mostrar cómo la innovación puede cambiar la forma de vivir cada partido desde el living de la casa.

La señal TNT Sports Premium con Súper Resolución ya se encuentra disponible para todos los suscriptores de Zapping que estén suscritos a TNT Sports Premium, ya sea como paquete adicional o incluido dentro de su plan, y utilicen dispositivos compatibles con reproducción UHD/4K, como Smart TVs y dispositivos de streaming compatibles.

No requiere configuraciones adicionales: la plataforma detecta automáticamente el dispositivo y entrega la mejor calidad de imagen disponible.