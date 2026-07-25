El portero vive un complicado momento, tras recibir serias amenazas. "Piensan que estoy lucrando con la tragedia", reflexionó.

La Cuarta Región de nuestro país ha sido afectada por un grave temporal que no solamente ha traído lluvias, sino que también desbordes de ríos y fuertes vientos. En ese sentido, el partido de Coquimbo Unido ante la Universidad de Concepción fue suspendido.

La Liga de Primera se detiene en el norte. Esta catástrofe necesita de todas las energías puestas en la gente y en los estragos causados en le región. Es por eso que algunos duelos del comienzo de la segunda rueda han sido reprogramados.

Hay, de hecho, hay jugadores que se han visto perjudicados por el frente de mal tiempo. Uno de ellos fue Guillermo Orellana, conocido como el Memo, quien hizo una dura denuncia a través de sus redes sociales.

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Serios problemas para Guillermo Orellana

Jugó en Coquimbo Unido entre 2015 y 2016 y entre 2020 y 2023, pero ha tenido una larga carrera por el fútbol profesional chileno. Guillermo Orellana se quedó en las cercanías del puerto del Norte Chico y es ahí donde, actualmente, tiene problemas.

El actual portero de Deportes Ovalle vive en Peñón Alto, un sector entre Coquimbo y Ovalle que fue duramente castigado por las lluvias. Desde allí relató una dura historia.

“El aluvión se comió mi casa. Estoy perdiendo todo“, aseguró el guardameta hace unos días, recibiendo la visita del alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, y del concejal de la comuna, Pablo Galleguillos. Sin embargo, esta visita no fue muy bien recibida por sus vecinos, lo que narró a través de sus redes sociales.

El portero de Deportes Ovalle sufre en Peñón Alto | Photosport

Fuerte denuncia del portero

“Lamentablemente, en este momento estamos pasando un momento muy complicado con mi esposa, porque estoy siendo amenazado por la gente acá de la comunidad”, empezó diciendo en un video que fue recogido por el medio El Día.

“Todo esto lo generó la visita de nuestro alcalde Alí Manouchehri y mi amigo personal Pablo Galleguillos. Ellos me vinieron a brindar todo el apoyo aquí a mi casa. Yo he tratado de hablar por la comunidad completa, he tratado de ayudar a mis vecinos y toda la ayuda que yo he recibido ha sido netamente de la gente que me quiere por la calidad de persona que soy”, agregó.

“Me encuentro encerrado. Supuestamente, me van a venir a matar. Hay amenazas de muerte, hay vídeos, hay gente que piensa que yo estoy lucrando con todo esto, pero yo estoy en la calle“, cerró el portero, cuya denuncia causó un fuerte impacto.

Mira el video de la denuncia: