La Polla Chilena de Beneficencia realiza este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5456, cuyo pozo acumulado se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.
Los sorteos del Loto se realizan los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.
Sorteo Loto domingo 26 de julio
La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.
El pozo acumulado para el sorteo es de $2.900 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:
- Loto: $370 millones
- Recargado: $560 millones
- Revancha: $50 millones
- Desquite: $370 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
- Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones
* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.
ver también
Resultados Loto jueves 23 de julio: Números ganadores sorteo 5455
¿Cómo jugar Loto?
- Dirígete al sitio web www.polla.cl e inicia sesión. Si no tienes cuenta, tendrás que crear una con tu RUT y una nueva contraseña.
- Una vez dentro del sitio, deberás cargar dinero a través del “abono” y elegir tu forma de pago.
- En esta instancia deberás cargar dinero suficiente al precio de cada jugada, por ejemplo, si solo quieres jugar al Loto el valor es de $1.000, pero si deseas jugar todas las categorías el valor sube a $3.500. Consulta tu saldo haciendo clic en la sección “Monto”.
- Cuando tengas el monto suficiente cargado, solamente debes volver al inicio de la página y pinchar en el botón “Juega aquí”.
- Finalmente, se abrirá una nueva pestaña donde tendrás que elegir seis números entre el 1 y el 41. También está la opción de elegir al “Azar”, donde el sistema elegirá por ti una combinación de manera aleatoria.
- Una vez seleccionado los números, en la parte inferior de la pantalla está la opción “Jugar ahora”, una vez que lo presiones ya estarás participando en el próximo sorteo del Loto.