La Polla Chilena de Beneficencia realiza este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5456, cuyo pozo acumulado se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Los sorteos del Loto se realizan los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto domingo 26 de julio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $2.900 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $370 millones

Recargado: $560 millones

Revancha: $50 millones

Desquite: $370 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto jueves 23 de julio: Números ganadores sorteo 5455

¿Cómo jugar Loto?