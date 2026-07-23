En pocas horas podrás conocer si tienes los números ganadores del Loto seis aciertos.

La Polla Chilena de Beneficencia realiza este jueves un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5455, con un pozo acumulado que se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto jueves 23 de julio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $2.750 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $280 millones

Recargado: $520 millones

Revancha: $40 millones

Desquite: $350 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto hoy martes 21 de julio: Números ganadores sorteo 5454

¿Cómo jugar Loto?