La Polla Chilena de Beneficencia realiza este martes un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5451, con un pozo acumulado que se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto martes 21 de julio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará este martes cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $2.6500 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $220 millones

Recargado: $500 millones

Revancha: $30 millones

Desquite: $340 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto domingo 19 de julio: Números ganadores sorteo 5453

¿Cómo jugar Loto?