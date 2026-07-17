La Polla Chilena de Beneficencia realizó este jueves un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5452, con un pozo acumulado que se repartió entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5452

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganadores en la categoría del Loto de 6 aciertos. De todas formas, te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

Números ganadores: 4, 15, 23, 28, 35, 40 y comodín 8.

ver también Resultados Loto martes 14 de julio: Números ganadores sorteo 5451

¿Cómo jugar Loto?