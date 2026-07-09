La Polla Chilena de Beneficencia realizará este jueves un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5449, con un pozo acumulado que se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online, te los explicamos a continuación.

Sorteo Loto jueves 9 de julio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.150 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $310 millones

Recargado: $360 millones

Revancha: $630 millones

Desquite: $290 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto martes 7 de julio: Números ganadores sorteo 5448

¿Cómo jugar Loto?