La Polla Chilena de Beneficencia realizará este martes un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5445, con un pozo acumulado de $3.800 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto martes 30 de junio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará este martes cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.800 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $1.170 millones

Recargado: $250 millones

Revancha: $570 millones

Desquite: $250 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto domingo 28 de junio: Números ganadores sorteo 5444

¿Cómo jugar Loto?