La Polla Chilena de Beneficencia realizará este martes un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5442, con un pozo acumulado de $3.350 millones de pesos, monto que se repartirá entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto martes 23 de junio

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $3.350 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $900 millones

Recargado: $160 millones

Revancha: $520 millones

Desquite: $210 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto domingo 21 junio: Números ganadores sorteo 5441

¿Cómo jugar Loto?