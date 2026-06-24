Eddio Inostroza, ex ayudante de Jozic, manifestó que no se midió con la misma vara a Correa y Chelo Díaz, lo que merma la confianza del Tribunal.

Javier Correa fue castigado con cuatro fechas de suspensión en el torneo nacional, luego de sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa en la Copa de la Liga.

“El árbitro hizo lo imposible para cobrar los offside (goles anulados), es una cosa increíble. Siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere siempre. Ya viene de hace años que nos manda al muere. Pero bueno, tiene algo en contra de nosotros se ve, no sé, pero cada vez que nos toca a nosotros se empeña en cobrar todo en contra”, dijo el ariete tras el duelo contra Huachipato.

Un asunto que enfureció a los colocolinos, considerando que perderán a uno de sus mejores jugadores para los duelos contra Limache, Everton, La Calera y O’Higgins, cuando se reanude el certamen.

Además muchos lo consideran injusto, considerando que a fines del 2024 Marcelo Díaz, volante de U. de Chile, también habló contra el arbitraje al considerar “un robo” el duelo contra Everton, pero no recibió sanción alguna.

“A vista de todo el mundo, esto fue un robo. Una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando, una jugada que no es falta”, dijo esa vez y agregó que el torneo fue “manipulado” y que “no quisieron que jugáramos una final”.

Correa fue castigado con cuatro fechas

En Colo Colo pierden la confianza en el Tribunal

Eddio Inostroza, ex ayudante de Mirko Jozic en la obtención del título de Copa Libertadores 1991, recibió el llamado de Redgol para hablar del caso Correa.

Lo primero que señala es que Correa cometió la falta y debe poner el pecho. “Todos ven injusticia, pero van a tener que asumirlo”, indicó sobre el castigo al argentino.

Eso sí, entiende que con la disparidad de criterio, se pierda la seguridad en las instituciones del fútbol nacional. “Se nota en muchas cosas, no da confianza la autoridad del fútbol, en general. Desde el Tribunal a otros entes”, se explaya.

Sobre la comparación con lo sucedido con Díaz, señala que “claro que es injusto, pero no pueden hacer nada contra Marcelo Díaz ahora. En ese momento no tomaron las medidas que correspondían y fue una gran falta”.

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Finalmente, es enfático en aclarar que a Colo Colo y Universidad de Chile “no se midió con la misma vara, por eso la gente alega”, en un asunto que acarreará polémica.