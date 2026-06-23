El delantero recibió muy malas noticias luego que la ANFP confirmara su baja en el Cacique por varias fechas tras sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa. Fernando Ortiz sufre.

Javier Correa sufre en Colo Colo luego de conocer el duro castigo que le dio el Tribunal de Disciplina. Este martes la ANFP reveló la sanción para el delantero tras sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa, los que le valen ser baja por varias jornadas.

El atacante albo estaba a la espera de la noticia después de que se aplazara la decisión la semana pasada y no tiene buenas noticias. Esto, ya que se definió castigarlo por 4 fechas a pesar de haber pedido disculpas.

La medida sacude por completo los planes del Cacique, que lo perderá prácticamente por un tercio de la segunda rueda. Eso sí, con un regreso en un partido que puede valer oro en la tabla de posiciones de la Liga de Primera: el Superclásico ante la U de Chile.

Javier Correa recibe cuatro fechas de castigo en Colo Colo y será baja en duelos claves

A Javier Correa le cortan las alas en medio de su buen momento en Colo Colo. El delantero paga muy caro sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa, al que acusó de querer perjudicar al Cacique, con cuatro fechas de castigo de parte del Tribunal de Disciplina.

Javier Correa recibe un duro castigo del Tribunal de Disciplina y sacude a Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien destapó los detalles en su cuenta de X (ex Twitter). “Cuatro fechas de castigo para Javier Correa tras los dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa“, lanzó de entrada.

Este castigo deberá ser cumplido en la segunda rueda de la Liga de Primera, ya que las bases explican que las sanciones aplican en torneos organizados por la ANFP. La Copa Chile que se disputa durante el Mundial está a cargo de la Federación de Fútbol de Chile, lo que no le deja otro espacio para poder cumplir.

Esta situación deja a Javier Correa fuera de cuatro partidos claves en el reinicio del torneo. Deportes Limache, Everton, Unión La Calera y O’Higgins serán los rivales contra los que Colo Colo no podrá tener a su goleador.

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La buena noticia es que el delantero puede hacer su regreso nada menos que en el Superclásico ante la U de Chile el fin de semana del 23 de agosto. Esto, siempre y cuando la apelación que haga el Cacique en el Tribunal de Disciplina no cambie las cosas.

Habrá que esperar para ver cómo es que esto impacta en la planificación de Fernando Ortiz en la lucha por el título. Sin su goleador, deberá preparar a Maximiliano Romero y Yastin Cuevas para que le den soluciones en un momento clave para acercarse a la copa.

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Javier Correa será baja en Colo Colo, por ahora, en las próximas cuatro fechas de la Liga de Primera. El Cacique pierde a su máximo referente en ataque justo cuando está alejado como líder de la tabla de posiciones y ruega para no extrañarlo mucho.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Correa