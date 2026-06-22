Diego y Cristóbal han dado que hablar en los últimos días ante las opciones que tienen de enfrentarse en un Superclásico. Su madre contó la firme.

El Superclásico del fútbol chileno puede sumar un condimento extra para la segunda rueda. La rivalidad entre Colo Colo y la U de Chile vivirá una jornada clave en lo que resta de temporada, con dos hermanos como los protagonistas: Diego Ulloa y Cristóbal Ulloa.

El lateral regresó al Cacique después de estar a préstamo en Unión La Calera y se ha transformado en un pilar del proceso de Fernando Ortiz. Todo esto mientras el central formado en el Bulla ha recibido sus primeras citaciones junto a Fernando Gago, algo que divide el corazón de su madre.

No es fácil tener un hijo futbolista y mucho menos dos cuando se pueden enfrentar en el partido más importante del fútbol chileno. Es por ello que quien los conoce de cerca a ambos reveló cómo es que lo viven en el círculo familiar y a quién apoyarán si es que logran verse las caras en un Superclásico.

Uno en Colo Colo, otro en la U: Mamá de Cristóbal y Diego Ulloa aclara su “corazón dividido”

Dos hermanos enfrentados en un Superclásico del fútbol chileno no es algo que se vea todos los días. Diego y Cristóbal Ulloa pueden marcar un hito en los cruces entre Colo Colo y la U en unos meses más, lo que tiene a su familia más que entusiasmada pero también con el corazón dividido.

La mamá de los hermanos Ulloa se sinceró sobre un duelo entre ambos en un Superclásico de Colo Colo y la U. Foto: Photosport/Instagram.

Luz Núñez conversó con RedGol previo al triunfo del Bulla ante Santiago Wanderers y sorprendió al reconocer cómo es que están en su círculo familiar con el tema. “Divididísimo“, lanzó de entrada.

Pero más allá de inclinarse por una camiseta, la madre de los hermanos Ulloa infla el pecho por verlos a ambos en los clubes más importantes del país. “Uno lo espera y lo sueña, sí. Sería muy hermoso, casi el regalo perfecto“.

Si bien todavía debe esperar para verlo debutar en el profesionalismo, la mamá de Cristóbal igual lo apoyó en el Estadio Nacional. “Vengo feliz que se le dé la oportunidad que tanto buscó y por la que trabajó. Un corazón azul hoy“.

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Luz Núñez también recordó lo que fue la infancia de ambos, a los que nunca pensó ver a este nivel. “De chico empezó en la pelota pero más deportivo, no pensando en esto de ser profesionales. Apoyando contenta y que ellos sean felices“.

Finalmente y más allá de colores, la madre de los jugadores enfatizó en que ahora lo importante es que están cumpliendo su sueño. “Hoy me siento muy orgullosa de eso, de como mamá poder apoyarlos y detrás tenemos una familia que nos ayudó a llegar a este minuto”.

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Diego y Cristóbal Ulloa seguirán trabajando para poder llegar a ese Superclásico en el que pueden verse las caras. Colo Colo está alejado como líder y la U necesita bajarlo como sea, por lo que ese duelo en algunos meses más promete ser uno de los más emocionantes de la temporada.

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En resumen, Colo Colo, la U y los Ulloa