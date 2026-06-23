La campaña partió en las redes sociales junto a una llamativa promesa que incluye a Tim Payne.

Tricolor de Paine, tradicional club chileno con más de 116 años de historia, que actualmente está en la Tercera División B del futbol local inició una campaña en redes sociales, con un llamativo objetivo: convertirse en el equipo con más seguidores de Chile.

Según su presidente, Martín Nilo, la iniciativa nace tras el impacto que generó recientemente el influencer argentino Scarso junto al neozelandés Tim Payne, fenómeno que llamó la atención en la previa del Mundial 2026. Desde la institución creen que ese fenómeno también puede replicarse con ellos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el club hizo un llamado directo al reconocido creador de contenido, para que conozca su historia y los ayude a tener presencia en redes sociales.

Tricolor de Paine apuesta por las redes sociales

En el mensaje, el mandamás de la institución destacó su extensa trayectoria y aseguró haber seguido de cerca lo realizado por Scarso con Tim Payne.

“Somos Tricolor de Paine, un club con más de 116 años de historia y fuimos testigos de lo que logró el Scarso con Tim Payne. Una verdadera locura”, señaló en el registro.

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Con ese antecedente, el club decidió iniciar una campaña para que el video llegue al influencer y así conseguir su apoyo. El objetivo es aumentar su alcance en redes sociales y transformarse en una de las comunidades futboleras más grandes del país.

Incluso, desde la institución lanzaron una promesa que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Si logran cumplir la meta propuesta, están dispuestos a realizar un cambio relacionado con la identidad del club y bautizarse como “Tricolor de Payne”.

¿Que te parece la promesa de Tricolor de Paine? – captura video

Por ahora, Tricolor de Paine pidió a sus hinchas y usuarios compartir el video para amplificar el mensaje y lograr que Scarso escuche el llamado. El desafío ya comenzó y ahora todo dependerá de la respuesta de sus seguidores.

Al cierre de esta nota la cuenta de Tricolor de Paine en Instagram cuenta con más de 8.400 seguidores, ¿Crees que lo conseguirán?

En resumen…