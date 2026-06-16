Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Vozinha, arquero de Cabo Verde, destrona a Tim Payne como rey viral del Mundial 2026

Gracias a su actuación ante España y la ayuda de un influencer brasileño, el arquero de 40 años superó en seguidores al defensor de Nueva Zelanda.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Vozinha, arquero de Cabo Verde, superó en seguidores a Tim Payne.
© Getty ImagesVozinha, arquero de Cabo Verde, superó en seguidores a Tim Payne.

El Mundial 2026 da lugar para todo tipo de fenómenos que en la era de redes sociales se convierten en viral. Si hasta el comienzo del evento el futbolista más viral del planeta era el neozelandés Tim Payne, tras los primeros días, esto cambió.

El lateral derecho pasó de tener 5 mil seguidores a 5.8 millones en Instagram, y provocó que en Sudamérica los duelos de su selección tuvieran alta sintonía; sin embargo, tras el histórico empate de Cabo Verde con España, el defensa cedió su trono.

El arquero Vozinha, de 40 años, logró en menos de 24 horas superar con creces la cantidad de followers de Tim Payne. Gracias a su actuación y el apoyo de CazéTV, el canal de YouTube brasileño que transmite el Mundial, alcanzó los 7.7 millones de seguidores. Un fenómeno que va al alza.

A lo Tim Payne: Vozinha, la figura de Cabo Verde, que superó 2 millones de seguidores tras partidazo ante España

ver también

A lo Tim Payne: Vozinha, la figura de Cabo Verde, que superó 2 millones de seguidores tras partidazo ante España

El Mundial del Postfútbol: Vozinha arrasa con Tim Payne

Para tratar de explicar los motivos de este fenómeno, el programa En La Lupa de RedGol con Cristián Basaureconversó con el periodista Juan Pablo Meneses, autor del libro “Postfútbol”, quien detalló que estos casos virales son claro ejemplo de cómo se mueve este deporte en la actualidad.

“Entonces resulta que así puede haber un caso como Tim Payne, este jugador de Nueva Zelanda que se hizo famoso sin haber tocado nunca una pelota o ha tocado porque lleva una carrera de 30 años muy muy discreta muy y de repente tiene más seguidores que solo su país”, explica el autor sobre el oceánico.

En esa línea, Meneses agrega que “en Argentina van a codificar alguno de sus partidos porque ya mucha gente los quiere ver, le han llegado ofertas y él fue la primera gran figura de este mundial sin que haya jugado. Eso habla mucho de de los cambios que ha tenido este deporte, que las cosas que nos importan ahora son otras, se habla muy poco de la cosa táctica”.

En síntesis

  • El arquero de Cabo Verde, Vozinha, es el más viral del Mundial con 7.7 millones de seguidores.
  • El golero destronó a Tim Payne, el neozelandés que causó un inesperado furor en redes sociales.
  • El escritor Juan Pablo Meneses explica en RedGol que hoy las redes sociales pesan más que la táctica.

Los números de estos fenómenos virales

Lee también
“Vidal es el mejor postfutbolista de Chile”: El "King" en la lupa
Vidal

“Vidal es el mejor postfutbolista de Chile”: El "King" en la lupa

Sebastián González recuerda su frustrado regreso a Colo Colo
Colo Colo

Sebastián González recuerda su frustrado regreso a Colo Colo

Fierro escoge a Fernández en el puesto sin titular fijo en Colo Colo
Colo Colo

Fierro escoge a Fernández en el puesto sin titular fijo en Colo Colo

Gonzalo Fierro le tira un palo al Colo Colo de Fernando Ortiz
Colo Colo

Gonzalo Fierro le tira un palo al Colo Colo de Fernando Ortiz

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo