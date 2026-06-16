Gracias a su actuación ante España y la ayuda de un influencer brasileño, el arquero de 40 años superó en seguidores al defensor de Nueva Zelanda.

El Mundial 2026 da lugar para todo tipo de fenómenos que en la era de redes sociales se convierten en viral. Si hasta el comienzo del evento el futbolista más viral del planeta era el neozelandés Tim Payne, tras los primeros días, esto cambió.

El lateral derecho pasó de tener 5 mil seguidores a 5.8 millones en Instagram, y provocó que en Sudamérica los duelos de su selección tuvieran alta sintonía; sin embargo, tras el histórico empate de Cabo Verde con España, el defensa cedió su trono.

El arquero Vozinha, de 40 años, logró en menos de 24 horas superar con creces la cantidad de followers de Tim Payne. Gracias a su actuación y el apoyo de CazéTV, el canal de YouTube brasileño que transmite el Mundial, alcanzó los 7.7 millones de seguidores. Un fenómeno que va al alza.

ver también A lo Tim Payne: Vozinha, la figura de Cabo Verde, que superó 2 millones de seguidores tras partidazo ante España

El Mundial del Postfútbol: Vozinha arrasa con Tim Payne

Para tratar de explicar los motivos de este fenómeno, el programa En La Lupa de RedGol con Cristián Basaureconversó con el periodista Juan Pablo Meneses, autor del libro “Postfútbol”, quien detalló que estos casos virales son claro ejemplo de cómo se mueve este deporte en la actualidad.

“Entonces resulta que así puede haber un caso como Tim Payne, este jugador de Nueva Zelanda que se hizo famoso sin haber tocado nunca una pelota o ha tocado porque lleva una carrera de 30 años muy muy discreta muy y de repente tiene más seguidores que solo su país”, explica el autor sobre el oceánico.

En esa línea, Meneses agrega que “en Argentina van a codificar alguno de sus partidos porque ya mucha gente los quiere ver, le han llegado ofertas y él fue la primera gran figura de este mundial sin que haya jugado. Eso habla mucho de de los cambios que ha tenido este deporte, que las cosas que nos importan ahora son otras, se habla muy poco de la cosa táctica”.

En síntesis

El arquero de Cabo Verde, Vozinha , es el más viral del Mundial con 7.7 millones de seguidores.

, es el más viral del Mundial con 7.7 millones de seguidores. El golero destronó a Tim Payne , el neozelandés que causó un inesperado furor en redes sociales.

, el neozelandés que causó un inesperado furor en redes sociales. El escritor Juan Pablo Meneses explica en RedGol que hoy las redes sociales pesan más que la táctica.

Los números de estos fenómenos virales