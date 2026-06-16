El autor del libro "Postfútbol" conversó con Cristián Basaure en el programa "En la lupa de RedGol", donde detalló lo que genera el King dentro y fuera de la cancha.

En el debate sobre quién es el jugador más importante en la historia del fútbol chileno, el nombre de Arturo Vidal entra derechamente en la pelea. No sólo por sus logros en la Selección Chilena, sino por lo que conquistó durante su carrera.

Incluso, el King destaca por lo que hace tanto dentro como fuera de la cancha, donde sus tatuajes y peinado lo posicionan como un futbolista con influencia en sus hinchas que lo siguen, ya sean o no de Colo Colo donde hoy juega.

Un fenómeno que analizó con claridad el periodista Juan Pablo Meneses, autor del exitoso libro “Postfútbol” durante su conversación con Cristián Basaure en el programa En La Lupa de RedGol, donde puso a Vidal en un pedestal insólito de medir.

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Autor de “Postfútbol” pone en la lupa a Arturo Vidal

Si bien se pone el parche antes de la herida al señalar que “no quiero meterme a las a la pata de los caballos porque acá sé que son todos un poco fanáticos de él“, el autor establece que el volante “es un tipo que genera mucho contenido, olvídate de cómo juega. Entonces funciona”.

Meneses va más allá en su diagnóstico y apunta que “siempre hay discusiones sobre quién es el mejor jugador en la historia de Chile, claramente Vidal no es el mejor, pero el mejor postfutbolista de Chile sí lo es“, y entrega sus argumentos.

“Porque hizo el primer viral, y porque siempre está generando contenido, desde su peinado. Siempre da que hablar, no pasa inadvertido y hoy en día el futbolista que está en la cancha, con un buen peinado puede subir su valor en miles de dólares, por marketing”, finalizó el autor de “Postfútbol” en RedGol.

En síntesis

El escritor Juan Pablo Meneses definió a Arturo Vidal como el mejor “postfutbolista” de Chile .

. Resaltó que el volante destaca por su capacidad de generar contenido y marketing constante.

constante. En el programa En La Lupa de RedGol, afirmó que su imagen y peinado elevan su valor comercial actual.

Los números del “King” en 2026

Entre Liga y Copa de la Liga con la camiseta de Colo Colo, registra un gol y una asistencia en 1.296 minutos durante 18 juegos, en los que recibió siete tarjetas amarillas.