El ex delantero de la selección argentino tuvo que elegir entre su compatriota y el chileno y no dudó en su respuesta.

Uno de las ex jugadores que se hizo notar tras su retiro es el argentino Sergio Agüero, quien siempre está dispuesto a conversar en panales y analizar el fútbol actual. Con el Mundial 2026 en desarrollo, no se queda en silencio.

El Kun participó de un panel junto a leyenda del fútbol peruano, donde le preguntaron de todo y salió al baile Arturo Vidal, a quien se topó más de una vez con Argentina.

Al goleador histórico de Manchester City le preguntaron si el King o Rodrigo de Paul es mejor y sorprendió con sus dichos, porque escogió al chileno por sobre el argentino.

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Agüero dice que es mejor Vidal sobre De Paul

Sergio Agüero fue claro en sus declaraciones, y señaló que el actual volante de Colo Colo está por encima del mediocampista de Inter Miami porque tiene mejor carrera en clubes.

“Bueno, sí, pero quizás también por los clubes que ha jugado Vidal, históricamente si lo analizas más por el rendimiento de todos los años es Vidal“, dijo el ex delantero.

Sergio Agüero elige a Vidal sobre De Paul. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images)

Luego, aclaró sobre el argentino que “le tengo mucho respeto a Rodrigo y para mí en la selección es de las piezas más importantes del equipo”.

Para cerrar, Sergio Agüero dijo que Vidal está por encima por sus pasos en Bayern Múnich, FC Barcelona, Inter de Milán, entre otros: “comparando a nivel de clubes y a largo plazo, creo que es Vidal“.

En síntesis

El exjugador Sergio Agüero elogió a Arturo Vidal por encima de Rodrigo de Paul.

elogió a Arturo Vidal por encima de Rodrigo de Paul. Arturo Vidal supera a De Paul por su trayectoria a largo plazo en clubes europeos.

supera a De Paul por su trayectoria a largo plazo en clubes europeos. El exdelantero destacó las etapas de Vidal en Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán.