El ex delantero inglés aseguró que la fuerte entrada del argentino no daba para expulsión. “Si fuera cualquier otro jugador, habríamos pasado página en cinco minutos”, afirmó.

Todavía sigue siendo tema de conversación el durísimo planchazo que Lionel Messi pegó en su debut en el Mundial 2026. Más allá de sus tres goles con Argentina ante Argelia, hay varios que pidieron las penas del inferno contra el rosarino por su entrada.

Y es que el atacante del Inter Miami dejó bien marcados los toperoles al defensor Aïssa Mandi, esto cuando el partido estaba 1-0 para los sudamericanos. Lo notable es que pese a la presencia del VAR, el árbitro Szymon Marciniak ni siquiera le sacó amarilla al 10.

Uno que salió a dar su visión al respecto fue el ex delantero Wayne Rooney. Para el inglés y emblema del Manchester United, la entrada que realizó Messi está lejos de ser motivo de expulsión.

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Rooney dice que ni de broma Lionel Messi debió ser expulsado

El ex atacante aseguró tras el partido que “ni de broma ese golpe era para tarjeta roja. He visto suficiente fútbol como para saber la diferencia entre una falta dura y una expulsión”.

“Lo gracioso es que el escándalo solo parece tan fuerte porque está involucrado Lionel Messi. Si fuera cualquier otro jugador, habríamos pasado página en cinco minutos”, agregó Rooney.

Esta fue el duro golpe por el que Lionel Messi ni siquiera fue amonestado en su debut en el Mundial 2026. | Foto: Captura/Gemini.

Para cerrar, el emblema de los Diablos Rojos afirmó que “cada pequeño incidente se convierte en una crisis global cuando Messi está en el campo. La gente pide una tarjeta roja porque encaja en la narrativa que quieren. Para mí, es una falta, nada más. El fútbol se ha vuelto demasiado dramático”.

El próximo partido de Argentina en este Mundial 2026 será ante Austria el lunes 22 de junio desde las 13:00 (hora de Chile) en el AT&T Stadium de Dallas. El seleccionado europeo viene de superar por 3-1 a Jordania en su debut por el Grupo J.

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